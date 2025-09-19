Ряд структур Минэкологии передан в подчинение Минсельхозу Азербайджана
Ряд структур, подчиненных Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, переданы в ведение Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, Азербайджанский экспериментальный морской рыбоводный завод, Чайкендский завод по разведению форели, Малое Гызылагачское рыбоводческое хозяйство, Товузское рыбоводческое хозяйство и Общество с ограниченной ответственностью "Хыллы балыг", находившиеся в ведении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, вместе со штатными единицами и принадлежащим им имуществом переданы в подчинение Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.
