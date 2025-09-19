Telegram получит обновление

По данным издания "Код Дурова", мессенджер Telegram работает над внедрением дизайн-кода Liquid Glass, представленного Apple вместе с iOS 26, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты обнаружили в одной из версий мессенджера новый дизайн, который использует стеклянные и полупрозрачные элементы интерфейса.

Редизайн мессенджера станет одним из наиболее заметных за последние годы. При этом сроки выхода обновления пока не уточняются: компания традиционно объявляет о нововведениях уже после релиза новой версии приложения.

Насколько изменится расход аккумулятора приложением из-за того, что обработка новых визуальных решений и анимаций требует больших вычислительных мощностей, неизвестно.