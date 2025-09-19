США расширяют план действий по борьбе с нелегалами

Американской Службе иммиграционного и таможенного контроля (ICE) требуется еще более 10 тыс. сотрудников для борьбы с нелегальной миграцией.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в правительстве США.

"Высокопоставленные сотрудники ICE заявили, что правительству необходимо как можно скорее зарезервировать около 300 офисных помещений по всей стране, чтобы разместить более 10 тыс. новых сотрудников", - говорится в материале.