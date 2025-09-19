В Ханкенди, Ходжалы и Агдере подсчитано число объектов, нуждающихся в восстановлении

Для проведения ремонтно-восстановительных работ, связанных с переселением населения, определено количество частично пригодных к использованию жилых домов в 19 населенных пунктах, включая поселок Кяркиджахан города Ханкенди, 11 сел Ходжалинского района (Баллыджа, Ханъюрду, Тезебина, Дашбулаг, Бадара, Сеидбейли, Ханабад, Шушакенд, Алмалы, Чанагчи и Мехдибейли) и 7 сел Агдеринского района (Гасанриз, Венгли, Колатаг, Чылдыран, Хейвалы, Ашагы Оратаг и Чапар).

Как передает Day.Az, после завершения ремонтно-восстановительных работ состоялось переселение 200 семей (912 человек) в село Баллыджа Ходжалинского района, 69 семей (237 человек) в село Ханъюрду, 28 семей (125 человек) в село Тезебина, 14 семей (56 человек) в село Бадара, 13 семей (67 человек) в село Дашбулаг, 9 семей (30 человек) в село Сеидбейли, 15 семей (59 человек) в село Шушакенд, 159 семей (566 человек) в село Гасанриз Агдеринского района, 51 семьи (188 человек) в село Венгли и 26 семей (89 человек) в село Колатаг.

Помимо восстановления частных жилых домов в указанных селах, проводятся мероприятия по созданию зеленых зон, в том числе парков, предназначенных для отдыха населения, посадке декоративных растений, благоустройству улиц, ремонту и обновлению асфальтового покрытия внутрисельских дорог, освещению улиц, а также координируется деятельность соответствующих государственных органов по созданию соответствующей инфраструктуры.

В марте-апреле 2025 года в селе Суговушан Агдеринского района в 5 достроенных 5-этажных жилых дома было заселено 180 семей (592 человека), в Ходжалы - 86 семей (346 человек). В село Талыш Агдеринского района переселено 20 семей (90 человек).