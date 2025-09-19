https://news.day.az/sport/1781605.html Ландо Норрис лидирует в первом свободном заезде Формулы-1 в Баку На Гран-при Азербайджана состоялся первый свободный заезд команд Формулы-1. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в гонке участвовали 10 команд - каждая в составе двух пилотов. Лидером заезда, прошедшего в условиях напряженной спортивной борьбы, стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.
Товарищ Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри занял второе место, а монакский гонщик "Феррари" Шарль Леклер определился на третьем месте.
В 14:00 стартовал порядковый тур Формулы-2, а в 16:00 - второй свободный заезд команд Формулы-1.
