Ландо Норрис лидирует в первом свободном заезде Формулы-1 в Баку

На Гран-при Азербайджана состоялся первый свободный заезд команд Формулы-1.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в гонке участвовали 10 команд - каждая в составе двух пилотов.

Лидером заезда, прошедшего в условиях напряженной спортивной борьбы, стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Товарищ Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри занял второе место, а монакский гонщик "Феррари" Шарль Леклер определился на третьем месте.

В 14:00 стартовал порядковый тур Формулы-2, а в 16:00 - второй свободный заезд команд Формулы-1.