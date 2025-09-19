Глобальный водный цикл находится под угрозой из-за изменений климата

Вода - источник жизни на Земле, но в наши дни она все чаще становится причиной природных бедствий. Климатические изменения усиливают давление на водные ресурсы планеты, провоцируя катастрофы, затрагивающие миллионы людей по всему миру.

Как передает Day.Az, об этом отмечается в новом докладе Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО).

Согласно докладу, прошлый год стал самым жарким за 175 лет наблюдений. Так, средняя температура поверхности Земли превысила доиндустриальный уровень на 1,55 градуса Цельсия. Аномалия напрямую влияет на водный цикл, так как теплый воздух удерживает больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам и, как следствие, к разрушительным наводнениям.

"Водные катастрофы продолжают наносить серьезный урон и в этом году. Наводнения в Пакистане, Южном Судане и смертельные ливни на острове Бали - лишь часть тревожной картины. К сожалению, конца этой тенденции не видно", - заявила генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

В сентябре 2024 года Центральная и Восточная Европа пострадали от мощного шторма "Борис", вызвавшего внезапные наводнения и эвакуацию десятков тысяч людей. В Чехии уровень воды в реках достиг значений, которые, по статистике, случаются раз в сто лет. Как отмечает директор гидрологического отдела ВМО Стефан Уленбрук, подобные события "столетнего масштаба" становятся все более частыми.

Нестабильность водного цикла проявляется и в других регионах. В Индии в этом году муссон пришел раньше обычного, вызвав ливни в штатах Химачал-Прадеш и Джамму и Кашмир. В то же время в бассейне Амазонки, на северо-западе Мексики и в южной Африке наблюдалась сильная засуха, усугубленная явлением Эль-Ниньо.

"Эль-Ниньо, конечно, сыграл свою роль, но научные данные показывают, что именно изменение климата и рост температур ведут к экстремальным явлениям - как засухам, так и наводнениям", - пояснила Селесте Сауло.

Одна из самых тревожных тенденций на планете - стремительное исчезновение ледников. В 2024 году они потеряли 450 гигатонн льда - объем, эквивалентный 180 миллионам бассейнов олимпийского размера. Это добавило 1,2 мм к уровню мирового океана, увеличив риск затопления прибрежных территорий.

В докладе подчеркивается, что водный цикл - это замкнутая глобальная система.

"Мы имеем дело не с локальными проблемами, - убежден научный сотрудник ВМО Сулагна Мишра. - Таяние ледников в Арктике влияет на муссоны в Азии, а ураганы в Тихом океане - на погодные изменения по всему миру".

На фоне глобального климатического сдвига Всемирная метеорологическая организация призывает к срочным мерам: улучшению мониторинга, обмену данными о потоках воды, грунтовой влаге и ее качестве, а также к международному сотрудничеству и срочным инвестициям в системы раннего предупреждения.