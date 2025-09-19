Кот в Баку стал звездой Формулы-1

Бакинский кот неожиданно стал главным героем Гран-при "Формулы-1".

Как передает Day.Az, во время подготовки к заездам пушистый гость спокойно гулял по паддоку, осматривал трассу и с любопытством заглядывал в камеры. Его фотографии и видео моментально разошлись по социальным сетям и превратили четвероногого в новую интернет-звезду.

Дважды охрана аккуратно выносила пушистого за пределы паддока, но он упорно возвращался обратно, будто говоря - "Мое место здесь!"

Фотографии и ролики с ним подхватили известные блогеры и ведущие спортивные издания, а поклонники "Формулы-1" по всему миру обсуждают нового "талисмана". Публикации с котом собирают тысячи реакций и комментариев, а его образ уже оказался в мировых трендах. Настоящий фурор вызвал и пост матери пилота Williams Алекса Элбона: он в Instagram с улыбкой попросил сына привезти кошку домой.

В соцсетях шутят, что коту стоило бы выдать аккредитацию.