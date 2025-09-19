В Баку стартовал порядковый тур Формулы-2

На Гран-при Азербайджана стартовал порядковый тур Формулы-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в гонке принимают участие 11 команд.

Ранее, лучший результат в свободном заезде показал ирландский пилот команды Rodin Motorsport Алекс Данн.

В 16:00 стартует второй свободный заезд команд Формулы-1.