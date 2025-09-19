https://news.day.az/sport/1781603.html В Баку стартовал порядковый тур Формулы-2 На Гран-при Азербайджана стартовал порядковый тур Формулы-2. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в гонке принимают участие 11 команд. Ранее, лучший результат в свободном заезде показал ирландский пилот команды Rodin Motorsport Алекс Данн. В 16:00 стартует второй свободный заезд команд Формулы-1.
На Гран-при Азербайджана стартовал порядковый тур Формулы-2.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в гонке принимают участие 11 команд.
Ранее, лучший результат в свободном заезде показал ирландский пилот команды Rodin Motorsport Алекс Данн.
В 16:00 стартует второй свободный заезд команд Формулы-1.
