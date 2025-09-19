Свободный заезд Формулы-1 был приостановлен красным флагом

Агрессивный маневр одного из гонщиков на бордюры привел к поломке элементов автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, свободный заезд был остановлен красным флагом, так как на трассу попали посторонние элементы, представляющие опасность для участников.

После очистки трассы заезд продолжится.

Ранее мы сообщали, что в Баку проходит свободный заезд Формулы-1.