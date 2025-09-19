Две аварии произошли на порядковом туре Формулы-2 в Баку

В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы 2 (F2) произошла авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, болид, которым управляет Амори Кордилом из "Rodin Motorsport", врезался в барьер безопасности.

Спустя некоторое время пилот Art Grand Prix Виктор Мартинс также потерял управление и врезался в барьер.

Отметим, что это уже вторая подобная авария в сегодняшней квалификации.