Азербайджанские ученые взяли в руки кисти и палитры - открылась необычная выставка

В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана открылась необычная выставка под названием "На стыке научного познания и художественной мысли". Главные герои этой экспозиции - учёные из Национальной академии наук Азербайджана, которые на этот раз взяли в руки кисти и палитры, чтобы показать, что наука и искусство могут идти рука об руку, сообщает Day.Az.

Цель выставки - показать, что учёные тоже могут быть художниками, а искусство - одним из способов познания мира. Посетители могут увидеть, как научное мышление вдохновляет на создание уникальных произведений, где каждая картина - это маленькое открытие, сотканное из цвета и формы.

На открытии председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов отметил важность того, что в стенах академии прославляются не только открытия, но и творческое вдохновение её сотрудников. Президент НАНА, академик Иса Габиббейли рассказал о значении выставки, которая приурочена к 80-летнему юбилею Академии - событию, объединяющему научные достижения и художественное мастерство.

Прозвучали поздравления от председателя Союза писателей Азербайджана Анара Рзаева, депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, народного художника и академика Омара Эльдарова, ректора Азербайджанской государственной академии художеств Натига Алиева и директора Института архитектуры и искусства НАНА Эртекина Саламзаде, которые отметили, что картины сотрудников НАНА - это не просто художественные работы, а отражение их внутреннего мира, культурного и духовного богатства, а также творческого потенциала, рожденного на стыке науки и искусства.

Выставка будет работать до конца месяца, приглашая всех желающих окунуться в удивительный мир, где царит гармония между интеллектом и творчеством.