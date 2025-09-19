Предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой

В связи с ветреной погодой в стране до утра 21 сентября объявлены "желтое" и "оранжевое" предупреждения.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в соответствии с "оранжевым" предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нахчыванской Автономной Республике, Кяльбаджаре, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Дашкесане, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязане, Нефтчале, Евлахе, Мингячевире, Барде, Тертере и Агджабеди ожидается северо-западный ветер. Скорость ветра усилится до 20,8-28,4 метра в секунду.

В соответствии с "желтым" предупреждением, в большинстве регионов будет преобладать прерывистый северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 метра в секунду.