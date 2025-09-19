Джейхун Байрамов встретился с новым послом Франции

19 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Французской Республики в нашей стране Софи Лагутт.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, посол Софи Лагутт вручила копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла Софи Лагутт с назначением и пожелал ей успехов в деятельности.

На встрече были обсуждены текущее состояние двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Францией, региональные и международные вопросы. Также состоялся обмен мнениями о причинах кризиса в азербайджано-французских отношениях, была отмечена важность продолжения взаимного диалога и обсуждений, несмотря на существующие проблемы.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал посла Софи Лагутт о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол Софи Лагутт поблагодарила за прием и отметила, что в ходе своей деятельности не пожалеет усилий, направленных на укрепление отношений между Азербайджаном и Францией.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.