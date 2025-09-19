В США вырастили самый тяжелый персик в мире, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сборщики в Вирджинии заметили необычно крупный плод и сразу предположили, что он может стать рекордсменом. Подозрения подтвердились: эксперты тщательно взвесили и проверили персик, после чего официально признали его самым тяжелым в мире. Вес фрукта составил 830 граммов.

"Мы вовсе не пытались вырастить самый большой персик. Просто так совпало, что в этом году природа подарила нам идеальные условия. Достаточно солнца, достаточно дождя - и вот результат: гигантский персик", - прокомментировал фермер Генри Чилес,

Рекордный фрукт уже стал местной достопримечательностью. Многие жители штата приезжают посмотреть на персик и сделать фото. На ферме говорят, что этот рекорд - приятный бонус к их работе, но для них главное - "радовать людей вкусными фруктами, а не только огромными".