Пилоты Формулы-1 встретились с болельщиками в Баку

Одно из самых ожидаемых событий гоночной недели Гран-при Азербайджана Формулы-1 2025 года - Фан-форум - прошел в фан-зоне на территории Национального приморского парка.

Как сообщает Day.Az, во время организованной на сцене сессии всемирно известные гонщики Формулы-1 встретились с болельщиками, ответили на их вопросы, раздали автографы и сфотографировались. В отведенное для команд время болельщики смогли увидеть своих любимых звезд Формулы-1 вблизи и вместе разделить азарт гонки.

В фан-форуме, состоявшемся в пятницу, приняли участие представители команд Racing Bulls, Williams, McLaren, Kick Sauber и Aston Martin. В субботу запланированы встречи гонщиков других команд с болельщиками.

Таким образом, Фан-форум стал одним из самых запоминающихся моментов гоночной недели как для гонщиков, так и для болельщиков.