Трамп намерен встретиться с временным президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с временным главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа на Генассамблее (ГА) ООН. Об этом сообщил телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аш-Шараа, который по-прежнему находится в санкционных списках ООН как террорист, станет первым сирийским лидером за последние 67 лет, выступающим на сессии Генассамблеи. Это будет его вторая личная встреча с Трампом.