Трамп примет Эрдогана в Белом доме
Президент США Дональд Трамп объявил, что примет турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября.
Как передает Day.Az, по его словам, они работают над рядом торговых и военных сделок, включая соглашение по истребителям F-16.
