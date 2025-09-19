https://news.day.az/world/1781721.html

Трамп примет Эрдогана в Белом доме

Президент США Дональд Трамп объявил, что примет турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября. Как передает Day.Az, по его словам, они работают над рядом торговых и военных сделок, включая соглашение по истребителям F-16. Новость обновляется