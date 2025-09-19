В Вене у памятника Узеиру Гаджибейли прошел музыкально-художественный вечер

По случаю Дня национальной музыки и в честь 140-летия со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли при организации посольства Азербайджана в Австрии и Азербайджанского Культурного центра в Дунайском парке Вены состоялась торжественная музыкально-художественная программа у памятника композитору, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие официальные лица Австрии, представители дипломатического корпуса, международных организаций, а также соотечественники, проживающие в Австрии.

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли выступил с речью, подчеркнув огромный вклад Узеира Гаджибейли в развитие азербайджанской музыкальной культуры и общественной жизни страны.

Заместитель Генерального секретаря ООН Када Вали выразила своё восхищение оперой "Лейли и Меджнун", отметив её уникальность и эмоциональную глубину. От имени городских властей Вены с приветственным словом выступила член Венского городского парламента Аслыхан Бозатемур, подчеркнув символическое значение памятника и его роль в культурном ландшафте столицы.

Заместитель директора Азербайджанского культурного центра Эльгюн Нифтали рассказал о деятельности Узеира Гаджибейли в становлении национальной музыкальной традиции, и сообщил, что в октябре и ноябре в Вене состоится новая постановка оперетты "Аршин мал алан" на немецком языке.

В завершение вечера прозвучала живая музыка в исполнении скрипача Фарида Фейзуллаева и виолончелиста Родриго Самано. Музыканты представили произведения Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, а также классиков мировой музыки, подарив гостям тёплый вечер, наполненный гармонией и культурной памятью.