Первый день Гран-при Азербайджана "Формулы 1" запомнился сюрпризами

Первый день Гран-при Азербайджана "Формулы 1" преподнес неожиданные результаты.

Как сообщает Day.Az, по итогам второй пятничной сессии свободных заездов лидерами протоколов стали пилоты Ferrari. Самым ярким моментом стало то, что Льюис Хэмилтон показал лучшее время, опередив Шарля Леклера - четырёхкратного обладателя поул-позиции в Баку - всего на 0.074 секунды.

Следом расположились гонщики Mercedes: Джордж Рассел опередил Кими Антонелли лишь на 0.009 секунды и занял третью строчку. Одним из главных сюрпризов дня стала команда Haas: Оливер Беарман оказался быстрее Макса Ферстаппена (Red Bull) и вошёл в число лидеров протокола. Его напарник Эстебан Окон также выступил достойно, став восьмым вслед за Лиамом Лоусоном (Racing Bulls). Замкнули первую десятку Алекс Албон (Williams) и Ландо Норрис (McLaren).

Стоит отметить, что McLaren, претендующая в Баку на Кубок конструкторов, на этот раз выступила заметно слабее, чем в первой сессии. И Норрис, и Оскар Пиастри коснулись стен, причём инцидент Норриса оказался более серьёзным. Теперь механикам команды предстоит напряжённая работа, чтобы подготовить машину к завтрашним заездам.

Таким образом, первый день Гран-при Азербайджана завершился на высокой ноте, а болельщики с нетерпением ждут ещё более напряжённой борьбы в субботних сессиях.