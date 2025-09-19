Названа особенность ядерного арсенала США

США остаются единственной ядерной державой, которая использует малозаметные самолеты в качестве носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). Особенность арсенала Вашингтона назвали в публикации Military Watch Magazine (MWM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Соединенные Штаты являются единственной страной, которая размещает ТЯО, используя стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки, уклоняющиеся от радаров", - говорится в публикации.

Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II могут нести термоядерные бомбы семейства B61. Мощность заряда корректируемого боеприпаса B61-12 можно менять.

При этом, как пишет издание, США страдают от устаревания арсенала межконтинентальных баллистических ракет (МБР), разработанных в 1970-е годы.