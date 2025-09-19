В Турции бушуют лесные пожары

В турецких провинциях Анталья и Мугла произошли лесные пожары.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, возгорания были зафиксированы ночью в районе Аланьи в Анталье и в Миласе в Мугле.

Для борьбы с огнем, который из-за сильного ветра быстро охватил большие площади, задействованы многочисленные пожарные подразделения.