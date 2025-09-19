https://news.day.az/world/1781669.html В Турции бушуют лесные пожары - ВИДЕО В турецких провинциях Анталья и Мугла произошли лесные пожары. Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, возгорания были зафиксированы ночью в районе Аланьи в Анталье и в Миласе в Мугле. Для борьбы с огнем, который из-за сильного ветра быстро охватил большие площади, задействованы многочисленные пожарные подразделения.
В Турции бушуют лесные пожары - ВИДЕО
В турецких провинциях Анталья и Мугла произошли лесные пожары.
Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, возгорания были зафиксированы ночью в районе Аланьи в Анталье и в Миласе в Мугле.
Для борьбы с огнем, который из-за сильного ветра быстро охватил большие площади, задействованы многочисленные пожарные подразделения.
