Творчество Узеира Гаджибейли в азербайджанском кинематографе

В рамках XVII Международного музыкального фестиваля, приуроченного к 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли и организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, в Государственном фонде кино состоялись вечер ретроспективного показа и открытие фотовыставки "Узеир Гаджибейли и азербайджанское кино", сообщает Day.Az.

На открытии директор Государственного фонда кино, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что имя Узеира Гаджибейли - неотъемлемая часть культурного кода Азербайджана. Он как основоположник профессиональной азербайджанской музыки оказал огромное влияние не только на развитие музыкального искусства, но и на становление национального кинематографа.

Выступившие доктор исторических наук, профессор, культуролог Фуад Мамедов, заслуженный деятель искусств, киновед Аяз Салаев, кандидат филологических наук, доцент Фирудин Гурбансой рассказали о творческом наследии Узеира Гаджибейли в контексте истории азербайджанской культуры и его влияния на киноискусство.

Кульминацией вечера стал показ художественного фильма "Аршин мал алан", снятого в 1945 году на Бакинской киностудии режиссёрами Рзой Тахмасибом и Николаем Лещенко. Эта киноверсия бессмертной оперетты вновь подарила зрителям атмосферу лёгкости, юмора и музыкальной изысканности, передав дух времени и гений автора. В свое время эта чёрно-белая лента быстро завоевала любовь зрителей и обрела культовый статус не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. Фильм был переведён на более чем 80 языков, а музыкальные фрагменты из него вошли в золотой фонд мирового искусства.

В азербайджанском кино неоднократно использовались фрагменты из произведений Узеира Гаджибейли - особенно в документальных и биографических фильмах, посвящённых истории страны, культуре, становлению нации. Его музыка становилась саундтреком эпохи, символом духа азербайджанского народа. Кинематограф, в свою очередь, стал важным посредником в деле популяризации творчества Мастера среди молодого поколения. Благодаря экрану его оперы, комедии и другие произведения обрели визуальную форму, стали ближе массовому зрителю.

Таким образом, связь Узеира Гаджибейли с азербайджанским кино - это не просто эпизод культурной истории. Это глубокий и органичный диалог двух искусств, где музыка говорит языком кино, а кино дышит музыкой.