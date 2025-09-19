https://news.day.az/sport/1781658.html Завершился второй свободный заезд Формулы-1 в Баку - Лучшие результаты В Баку завершилась второй свободный заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1. Как передает Day.Az, лучший результат показал пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон. Его напарник Шарль Леклер занял второе место, а третьим стал Джордж Расселл из "Мерседес". Ранее в первом свободном заезде лидером стал пилот "Макларен" Ландо Норрис.
Завершился второй свободный заезд Формулы-1 в Баку - Лучшие результаты
В Баку завершилась второй свободный заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Как передает Day.Az, лучший результат показал пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон.
Его напарник Шарль Леклер занял второе место, а третьим стал Джордж Расселл из "Мерседес".
Ранее в первом свободном заезде лидером стал пилот "Макларен" Ландо Норрис.
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре