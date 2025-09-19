Завершился второй свободный заезд Формулы-1 в Баку

В Баку завершилась второй свободный заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как передает Day.Az, лучший результат показал пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Его напарник Шарль Леклер занял второе место, а третьим стал Джордж Расселл из "Мерседес".

Ранее в первом свободном заезде лидером стал пилот "Макларен" Ландо Норрис.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.