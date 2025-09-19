https://news.day.az/world/1781646.html

Корабль протаранил траулер у берегов Мавритании - есть погибшие - ВИДЕО

Корабль Right Whale в спокойных водах и при ясной погоде протаранил траулер Tafra 3 у берегов Мавритании. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Из-за образовавшейся пробоины судно быстро затонуло, и не всем членам экипажа удалось спастись. Из 26 человек выжил 21. Сейчас спасатели ищут тела утонувших моряков.