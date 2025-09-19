Пользователям Android дарят сразу две платные игры

Epic Games Store продолжает практику еженедельных раздач игр, которая теперь доступна и для пользователей Android. С 18 по 25 сентября 2025 года пользователи могут бесплатно добавить в библиотеку два проекта - Samorost 2 и Road Redemption Mobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Samorost 2 - приключенческая игра чешской студии Amanita Design. Повествование в игре строится без диалогов, делая акцент на наблюдательность игрока. Музыкальное сопровождение подготовил постоянный композитор студии Томаш Дворжак (Floex).

Road Redemption Mobile от Pixel Dash Studios сочетает элементы гоночного симулятора и экшена. Игроку предстоит возглавить банду байкеров и участвовать в сражениях с конкурентами, используя оружие и подручные средства. Полученные ресурсы можно направлять на улучшение мотоцикла и навыков персонажа. В этой версии все премиум-уровни доступны бесплатно.

Обе игры можно получить до 18:00 по московскому времени 25 сентября. При этом Road Redemption Mobile недоступна для российских аккаунтов, тогда как Samorost 2 можно забрать без ограничений.