Кубок Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 посвящен «Стране Огня»

Кубок, который будет вручён победителям Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, привлекает внимание обновлённым дизайном. Официальный трофей, созданный всемирно известной дизайнерской компанией Pininfarina, символизирует узнаваемый образ Азербайджана как "Страны Огня".

Как передает Day.Az, главная особенность кубка - форма, создающая эффект пламени. На его боковых сторонах выгравированы узоры, вдохновлённые богатой традицией азербайджанского ковроткачества. Мотив "Хан Карабах" в стилизованном виде олицетворяет скорость, движение и вращение, соединяя динамичный дух Формулы-1 с национальным наследием.

Отметим, что кубок будет вручен победителям после финальной гонки.