Азербайджан и Малайзия обсудили расширение межпарламентского сотрудничества

19-го сентября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Парламента Малайзии Авангом Беми Бин Аванг Али Басахом.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель Сената отметил удовлетворение текущим уровнем отношений между нашими странами и парламентами. Он высоко оценил совместную деятельность наших парламентов на таких международных межпарламентских площадках, как АИПА.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высказалась о важности парламентской дипломатии, сотрудничестве наших парламентариев в международных организациях и роли парламентов в решении проблем, волнующих людей.

В беседе обсуждались перспективы развития межпарламентского сотрудничества в контексте двусторонних отношений стран, а также подчёркивалась важность взаимодействия на международных платформах. Выражалось удовлетворение плодотворным сотрудничеством наших законодательных органов как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.

Говоря о достижениях Азербайджана в различных областях за последние годы, спикер Милли Меджлиса также поведала о грандиозных восстановительных и строительных работах, идущих на освобождённых от оккупации территориях.

На встрече также прошел обмен мнениями на темы, представляющие обоюдный интерес.