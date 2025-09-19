Продолжается строительство важной транспортной артерии Суговушан – Кяльбаджар

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренными темпами продолжает строительство автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечено, что отправной точкой проекта является поселок Суговушан в Агдеринском районе, а конечной - "Круг Венгли" в Кяльбаджарском районе, где дорога соединяется с магистралью Кяльбаджар-Лачин. Новая дорога общей протяженностью 77,6 км строится по II технической категории и предусматривает две полосы движения. Ширина дорожного полотна составит 15 метров.

На первом 24-километровом участке дороги уже удален непригодный грунт и расширено земляное полотно, на 20 км завершено строительство основания и нижних слоев асфальтобетонного покрытия. На 21-25 км проведено разрушение и вывоз скальной породы.

Также на 63-78-км участке, особенно на скальных участках, ведутся буровзрывные работы механизированным способом для расширения грунтового основания и обеспечения необходимой для безопасности видимости. Особое внимание уделяется отрезку 68-78 км.

Параллельно возводятся каменные подпорные стены для предотвращения оползней и лавин, а также строятся и ремонтируются водопроводы, водные переправы и мосты различных размеров. Все работы выполняются в соответствии со строительными нормами и правилами с соблюдением технологической последовательности.

Для своевременного и качественного завершения работ на место мобилизовано необходимое количество техники и рабочей силы.

Автодорога Суговушан - Сарсангское водохранилище - Гозлукерпю - Кяльбаджар является одним из крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах, и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.