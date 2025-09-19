Гостям "Формулы-1" представлен азербайджанский спектакль

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр открыл свой 116-й сезон музыкальной комедией великого композитора Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun" (Не та, так эта), сообщает Day.Az.

Мероприятие было приурочено ко Дню национальной музыки и 140-летию со дня рождения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибейли. Среди зрителей были гости проходящего в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1. Кстати, трасса гонок пролегает мимо здания театра.

Жемчужина национальной классики была поставлена народной артисткой Джаннет Селимовой, музыкальное оформление - под руководством заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова, художник-постановщик - заслуженный художник Исмаил Мамедов, балетмейстеры - заслуженные артисты Закир и Лейла Агаевы. За дирижёрским пультом - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов.

В спектакле заняты известные актёры заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Алекпер Алиев, Азизага Азизов, Надир Хасиев, Наида Оруджева, а также лауреаты президентской премии Самедзаде Хасиев и Гусейн Алили, актёры Айдан Гасанова, Эльчин Имамов, Алимамед Новрузов, Тарана Алиева, Эльмеддин Дадашов, Мурад Алиев, артисты хора и балета театра.

Театралы и гости Баку смогут насладиться бессмертными произведениями Узеира Гаджибейли:

- 19 сентября - оперой "Лейли и Меджнун" (либретто: Самир Гуламов),

- 21 сентября - "Аршин мал алан",

- 25 сентября - "Муж и жена".