Министры труда стран-членов ОИС соберутся в Баку

Состоится заседание Исполнительного совета Центра труда с участием министров труда и делегаций государств-членов Организации исламского сотрудничества, а также подготовительное заседание высших должностных лиц к 2-й сессии Генеральной ассамблеи Центра труда ОИС.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что мероприятия, которые пройдут 23-24 сентября в Баку, направлены на обсуждение и принятие важных резолюций, связанных с деятельностью организации.

В рамках мероприятий также состоится "круглый стол" высокого уровня, организованный совместно Центром труда ОИС и министерством труда и социальной защиты населения.

Напомним, что Центр труда ОИС был создан в 2023 году в Баку во время 5-й Конференции министров труда государств-членов организации.

Являясь самым молодым институтом ОИС, этот Центр играет важную роль в расширении сотрудничества стран-членов в области развития рынка труда, защиты прав работников, а также расширения возможностей трудоустройства.