Европа столкнулась с большой проблемой

Из-за большого количества внутренних разногласий и проблем Европа стала неуправляемым континентом. О кризисе в регионе сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"От Великобритании до Польши Европа стала неуправляемым континентом. Сейчас она страдает от пагубного сочетания напряженной ситуации с бюджетами, затянутого административного процесса, парламентской раздробленности, активной оппозиции со стороны политических экстремистов, а также разногласий, часто выливающихся в уличные протесты (...). Многие европейские лидеры просто не в состоянии ничего сделать", - отмечается в материале.

Заведующий кафедрой политологии Римского университета Луис Джованни Орсина, комментируя перспективы окончания политического кризиса в Европе, заявил, что настроен "крайне пессимистично". Он указал на то, что мир изменился, и та политика, которую в настоящий момент ведут европейские лидеры, "больше не вписывается в общую картину".