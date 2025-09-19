Пилот "Макларен" показал лучший результат на свободном заезде Формулы-1

В Баку завершился первый свободный заезд Гран-при Азербайджана по Формуле-1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучший результат показал пилот команды "Макларен" Ландо Норрис.

Его напарник Оскар Пьястри занял второе место, а третье - Шарль Леклер из "Феррари".

Вторая свободная практика стартует сегодня в 16:00.

Отметим, что Гран-при Азербайджана, начавшийся сегодня, завершится 21 сентября.