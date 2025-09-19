https://news.day.az/sport/1781587.html Пилот "Макларен" показал лучший результат на свободном заезде Формулы-1 В Баку завершился первый свободный заезд Гран-при Азербайджана по Формуле-1. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучший результат показал пилот команды "Макларен" Ландо Норрис. Его напарник Оскар Пьястри занял второе место, а третье - Шарль Леклер из "Феррари". Вторая свободная практика стартует сегодня в 16:00.
