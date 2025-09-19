Geely показал новое поколение седана Emgrand

Компания Geely представила первые изображение седана Emgrand нового поколения, сообщило издание Autohome.

Судя по фото, автомобиль выполнен в стиле более крупного седана марки - Preface. У них очень похожа передняя часть, а задняя, в свою очередь, получила собственный дизайн. Производитель подчеркивает, что задние светодиодные фонари имеют видимость более 300 м. Еще одной особенностью внешнего вида является серебристая полоса снизу на всех элементах кузова.

Как предполагает издание, новый Emgrand будет оснащен 181-сильным 1,5-литровым мотором, который будет работать в паре с семиступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.

Фотографий салона Geely на данный момент еще не показала.