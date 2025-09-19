Глава СНБ Армении прибудет в Баку

Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Андраник Симонян прибудет в Баку.

Как Как передает Day.Az, об этом сообщили армянским СМИ в самой спецслужбе.

Армянская делегация во главе с Андраником Симоняном примет участие в III международном форуме по безопасности, который пройдет с 19 по 21 сентября, сообщили в СНБ.