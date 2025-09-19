В Баку ограничат движение на двух дорогах

На участках двух дорог в Баку временно ограничат движение транспортных средств.

Как передает Day.Az, в связи с ремонтными работами в столице, с 08:00 20 сентября до 22:00 21 сентября в Ясамальском районе движение будет полностью ограничено на следующих участках улицы Джафара Джаббарлы - от улицы А.А. Бахиханова до улицы Б.Багирова; и на боковой полосе Внешнего кольцевого шоссе - от улицы Мухаммеда Хиябани до Московского просп.

Водителей и граждан просят заранее планировать свой маршрут по альтернативным направлениям.