В Баку ограничат движение на двух дорогах

На участках двух дорог в Баку временно ограничат движение транспортных средств.
Как передает Day.Az, в связи с ремонтными работами в столице, с 08:00 20 сентября до 22:00 21 сентября в Ясамальском районе движение будет полностью ограничено на следующих участках улицы Джафара Джаббарлы - от улицы А.А. Бахиханова до улицы Б.Багирова; и на боковой полосе Внешнего кольцевого шоссе - от улицы Мухаммеда Хиябани до Московского просп.
Водителей и граждан просят заранее планировать свой маршрут по альтернативным направлениям.
