В Азербайджане внесены изменения в список услуг с государственным ценовым контролем

Внесены изменения в "Перечень услуг, цены на которые регулируются государством".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, цены на услуги, связанные с временным хранением и хранением на таможенных складах товаров, ввозимых на таможенную территорию Азербайджанской Республики и вывозимых с нее, за исключением складов, находящихся в распоряжении таможенных органов, не подлежат государственному регулированию.