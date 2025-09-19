https://news.day.az/society/1781590.html В Азербайджане внесены изменения в список услуг с государственным ценовым контролем Внесены изменения в "Перечень услуг, цены на которые регулируются государством". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, цены на услуги, связанные с временным хранением и хранением на таможенных складах товаров, ввозимых на таможенную территорию Азербайджанской Республики и вывозимых с нее, за исключением складов, находящихся в распоряжении таможенных органов, не подлежат государственному регулированию.
