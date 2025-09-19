https://news.day.az/world/1781561.html Необычный багровый пляж в Китае - ВИДЕО Необычный багровый пейзаж удивил пользователей Сети. Как передает Day.Az, пляж находится на побережье китайской реки Ляохэ и окрашивается в кроваво-красный каждую осень из-за водорослей.
