Представлена литературно-художественная программа в честь 140-летия Узеира Гаджибейли

В рамках XVII Международного музыкального фестиваля в уютных стенах Дома-музея великого композитора Узеира Гаджибейли состоялась трогательная и вдохновляющая литературно-художественная программа, посвящённая 140-летию мастера, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, начальник отдела искусства и нематериального культурного наследия Министерства Интигам Бабаев, деятели культуры и искусства, любители музыки и школьники.

Ректор Азербайджанской национальной консерватории Кямиля Дадашзаде в своей речи рассказала о роли Узеира Гаджибейли в развитии азербайджанской музыки, отметив, что его творчество охватывает прошлое, настоящее и будущее музыкальной культуры Азербайджана.

Профессор консерватории Лала Гусейнова подчеркнула, что Узеир Гаджибейли - основатель профессионального музыкального искусства Азербайджана, великий композитор, педагог и музыкальный ученый, внёсший неоценимый вклад в культурное наследие народа. Его опера "Лейли и Меджнун", написанная в 1908 году, стала первой оперой в жанре на территории Азербайджана и Востока, положив начало новому этапу в истории национальной музыки.

Музыкальный критик и заслуженный деятель искусств Зумруд Дадашзаде рассказала о том, как Узеир Гаджибейли заложил основы азербайджанской композиторской школы и внес неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры страны.

На мероприятии было отмечено, что Узеир Гаджибейли достиг синтеза мугама и западной музыки, заложив научные основы национальной музыки. Его опера "Кёроглу", симфонические произведения и творчество, основанное на мотивах народной музыки, способствовали признанию азербайджанской музыки на мировом уровне. Его бессмертные произведения ценятся не только как музыка, но и как художественное наследие, отражающее национальное мышление и дух народа. Он также внес значительный вклад в систематизацию музыкальной науки, формирование нотации и терминологии. Узеир Гаджибейли по-прежнему остаётся символом азербайджанской музыки, а его наследие продолжает вдохновлять новые поколения и сохраняет культурную идентичность народа.

В завершение программы прозвучали музыкальные произведения Узеира Гаджибейли в исполнении учителей и учеников школы искусств и музыки, подарив всем присутствующим атмосферу настоящего праздника творчества и памяти.

Отметим, что с 18 по 28 сентября в Азербайджане проходит XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана. Фестиваль, приуроченный к 140-летию Узеира Гаджибейли, является важным событием в культурной жизни страны и соберёт на одной площадке известных исполнителей, музыкальные коллективы и музыковедов из Азербайджана и других стран мира. Мероприятия проходят в более десяти городах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.