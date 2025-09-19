Сильные ливни ударили по Ямайке

Сильные ливни обрушились на Ямайку, вызвав перебои в транспортном сообщении и локальные подтопления.

Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, наиболее сильно пострадали западные регионы острова, где за несколько часов выпала почти месячная норма осадков. Дожди сопровождались грозами и шквалистым ветром.

В ряде районов дороги оказались затоплены, движение транспорта было осложнено. Власти предупредили о повышенной опасности схода селей и оползней в горных зонах.

Синоптики отмечают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся еще несколько дней.