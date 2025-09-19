https://news.day.az/world/1781559.html Сильные ливни ударили по Ямайке - ВИДЕО Сильные ливни обрушились на Ямайку, вызвав перебои в транспортном сообщении и локальные подтопления. Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, наиболее сильно пострадали западные регионы острова, где за несколько часов выпала почти месячная норма осадков. Дожди сопровождались грозами и шквалистым ветром.
Сильные ливни ударили по Ямайке - ВИДЕО
Сильные ливни обрушились на Ямайку, вызвав перебои в транспортном сообщении и локальные подтопления.
Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, наиболее сильно пострадали западные регионы острова, где за несколько часов выпала почти месячная норма осадков. Дожди сопровождались грозами и шквалистым ветром.
В ряде районов дороги оказались затоплены, движение транспорта было осложнено. Власти предупредили о повышенной опасности схода селей и оползней в горных зонах.
Синоптики отмечают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся еще несколько дней.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре