Сколько будут стоить новые iPhone в Азербайджане?

Как сообщалось ранее, 26 сентября в Азербайджане стартуют продажи новых iPhone 17.

Day.Az представляет цены на новые смартфоны в бакинских магазинах:

iPhone 17 (базовая версия) 256 GB - 2340 манатов

iPhone 17 (базовая версия) 512 GB - 2920 манатов

iPhone 17 Air 256 GB - 2920 манатов

iPhone 17 Air 512 GB - 3500 манатов

iPhone 17 Air 1 TB - 4040 манатов

iPhone 17 Pro 256 GB - 3210 манатов

iPhone 17 Pro 512 GB - 3790 манатов

iPhone 17 Pro 1 TB - 4310 манатов

iPhone 17 Pro Max 256 GB - 3500 манатов

iPhone 17 Pro Max 512 GB - 4080 манатов

iPhone 17 Pro Max 1 TB - 4580 манатов

iPhone 17 Pro Max 2 TB - 5670 манатов.