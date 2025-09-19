https://news.day.az/hitech/1781551.html Сколько будут стоить новые iPhone в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ Как сообщалось ранее, 26 сентября в Азербайджане стартуют продажи новых iPhone 17. Day.Az представляет цены на новые смартфоны в бакинских магазинах: iPhone 17 (базовая версия) 256 GB - 2340 манатов iPhone 17 (базовая версия) 512 GB - 2920 манатов iPhone 17 Air 256 GB - 2920 манатов iPhone 17 Air 512 GB - 3500 манатов
Сколько будут стоить новые iPhone в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Как сообщалось ранее, 26 сентября в Азербайджане стартуют продажи новых iPhone 17.
Day.Az представляет цены на новые смартфоны в бакинских магазинах:
iPhone 17 (базовая версия) 256 GB - 2340 манатов
iPhone 17 (базовая версия) 512 GB - 2920 манатов
iPhone 17 Air 256 GB - 2920 манатов
iPhone 17 Air 512 GB - 3500 манатов
iPhone 17 Air 1 TB - 4040 манатов
iPhone 17 Pro 256 GB - 3210 манатов
iPhone 17 Pro 512 GB - 3790 манатов
iPhone 17 Pro 1 TB - 4310 манатов
iPhone 17 Pro Max 256 GB - 3500 манатов
iPhone 17 Pro Max 512 GB - 4080 манатов
iPhone 17 Pro Max 1 TB - 4580 манатов
iPhone 17 Pro Max 2 TB - 5670 манатов.
