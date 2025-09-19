В ряде районов Азербайджана прошли ливни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, местами на территории страны наблюдаются осадки и ветер.

Количество выпавших осадков в Лянкяране составило 9 мм, Билясуваре - 6, Сабирабаде - 5, Товузе - 4, Балакене - 3, Загатале, Джейранчёле, Агстафе, Астаре - 2, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Хыналыге, Шамкире, Гахе, Шеки, Гобустане, Евлахе, Гёйчае, Шахдаге, Имишли, Ярдымлы, Лерике - около 1 мм.

В некоторых районах дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Нафталане достигает 25 метров в секунду, Гёранбое - 23, Гяндже - 20.

В Дашкесане, Гёйгёле, Балакене, Загатале, Шамахы, Гёйчае, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена 500 метрами.