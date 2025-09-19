Азербайджано-кыргызский фонд нацелен реализовать проекты совместно с Элдик Банком

Кыргызский Элдик Банк и Азербайджано-кыргызский фонд развития (АКФР) подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие совместных инвестиционных проектов, модернизацию и укрепление экономики Кыргызстана.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Элдик Банк.

Документ был подписан Первым заместителем председателя правления банка Акылбеком Турдалиевым и сопредседателями правления АКФР Игбалом Бабаевым и Замирбеком Осмоновым.

Согласно меморандуму, стороны выражают готовность к реализации инвестиционных проектов, представляющих взаимный интерес для Кыргызстана и Азербайджана.

Особое внимание будет уделено направлениям, способствующим модернизации экономики, развитию предпринимательства и эффективному использованию потенциала двустороннего сотрудничества.

"Подписание меморандума с Азербайджано-кыргызским фондом развития открывает новые горизонты для стратегического партнерства. Мы уверены, что совместные усилия будут способствовать укреплению экономических связей между нашими странами и реализации значимых проектов для Кыргызстана", - отметил Турдалиев.

В АКФР отметили, что данный меморандум знаменует собой важный шаг в укреплении экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном.

По словам представителей фонда, АКФР нацелен на поддержку инициатив, которые способствуют устойчивому развитию, инновациям и созданию новых возможностей для малого и среднего бизнеса, а также крупных инфраструктурных проектов, имеющих стратегическое значение для экономики.

Напомним, что Азербайджано-Кыргызский фонд был создан на основании соглашения между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана от 11 октября 2022 года с уставным капиталом в 25 миллионов долларов. Деятельность фонда направлена на развитие экономического сотрудничества между двумя странами. В ходе государственного визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку 24 апреля 2024 года было подписано дополнительное соглашение, увеличившее уставный капитал фонда до 100 миллионов долларов.