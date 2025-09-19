Шарль Леклер прокатился на велосипеде по трассе Гран-при в Баку

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер, выступающий в чемпионате мира Формулы-1, прокатился на велосипеде по бакинской трассе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, видео распространилось в социальных сетях.

Поведение Леклера вызвало большой интерес у зрителей.

Стартовавший сегодня Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.