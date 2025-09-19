https://news.day.az/sport/1781622.html Азербайджанский уик-энд Формулы-2: Кроуфорд стартует с поула Завершился порядковый тур Гран-при Азербайджана Формула-2. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучший результат показал пилот команды DAMS Джек Кроуфорд. Следом за ним вторым стал Леонардо Фарнароли из команды Invicta Racing, а третьим - Габриэль Мини из Prema Racing.
Азербайджанский уик-энд Формулы-2: Кроуфорд стартует с поула
Завершился порядковый тур Гран-при Азербайджана Формула-2.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучший результат показал пилот команды DAMS Джек Кроуфорд. Таким образом, Кроуфорд начнет с первой позиции на старте гонки.
Следом за ним вторым стал Леонардо Фарнароли из команды Invicta Racing, а третьим - Габриэль Мини из Prema Racing.
Отметим, что в 16:00 стартует второй свободный заезд команд Формулы-1.
