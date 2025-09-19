Отметим, что в 16:00 стартует второй свободный заезд команд Формулы-1.

Следом за ним вторым стал Леонардо Фарнароли из команды Invicta Racing, а третьим - Габриэль Мини из Prema Racing.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz , лучший результат показал пилот команды DAMS Джек Кроуфорд. Таким образом, Кроуфорд начнет с первой позиции на старте гонки.

