Азербайджанский уик-энд Формулы-2:

Завершился порядковый тур Гран-при Азербайджана Формула-2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучший результат показал пилот команды DAMS Джек Кроуфорд. Таким образом, Кроуфорд начнет с первой позиции на старте гонки.

Следом за ним вторым стал Леонардо Фарнароли из команды Invicta Racing, а третьим - Габриэль Мини из Prema Racing.

Отметим, что в 16:00 стартует второй свободный заезд команд Формулы-1.