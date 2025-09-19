Мурад Ахмадиев победил армянского борца

На проходящем в Загребе чемпионате мира по борьбе продолжают свои выступления азербайджанские борцы греко-римского стиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в категории до 97 кг уроженец Балакенского района Азербайджана Мурад Ахмадиев одолел на старте Николоза Кахелашвили (Италия) - 4:1. Соперник из-за травмы не смог завершить схватку. В 1/8 финала Мурад переиграл Узура Джузупбекова (Кыргызстан) - 5:1, а в четвертьфинале преградил путь семикратному чемпиону Европы, четырехкратному чемпиону мира и четырехкратному медалисту Олимпийских Игр Артуру Алексаняну из Армении - 3:3 (последнее результативное очко было за азербайджанским борцом - прим. авт.).

Напомним, что 33-летний Алексанян, многие годы доминирующий в этой весовой категории, неоднократно был замечен в провокациях против Азербайджана и азербайджанских борцов. Самая известная из них произошла на Олимпийских Играх 2016 года, когда, став олимпийским чемпионом, на церемонию награждения Алексанян вышел в майке с изображением армянского военнослужащего, погибшего в ходе Апрельских боев в Карабахском регионе Азербайджана.

Наши борцы впервые победили Алексаняна.