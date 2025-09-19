Второй свободный заезд Формулы-1 в Баку

Во второй свободной практике Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла авария.

Как передает Day.Az, болид монегасского пилота "Феррари" Шарля Леклера врезался в защитное ограждение, после чего был поднят красный флаг.

Его болид был убран с трассы.

Ранее мы сообщали, что на Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовали вторые свободные заезды.