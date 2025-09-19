https://news.day.az/sport/1781648.html

Второй свободный заезд Формулы-1 в Баку - болид Леклера врезался в ограждение

Во второй свободной практике Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла авария. Как передает Day.Az, болид монегасского пилота "Феррари" Шарля Леклера врезался в защитное ограждение, после чего был поднят красный флаг. Его болид был убран с трассы.