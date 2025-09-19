"У забега во Flame Towers будет достаточно высокая категория сложности"

С этого года Баку вошел в состав мирового тура по вертикальному бегу. 28 сентября во Flame Towers пройдет турнир SkyWinD, который соберет участников из различных стран. Им предстоит преодолеть 32 этажа протяженностью 160 метров, включающих в себя 837 ступенек. Мероприятие посетит и президент Всемирной ассоциации (TWA) данной дисциплины Даниэль Джеджетка, в эксклюзивном интервью Idman.biz рассказавший о значимости предстоящего события, специфике бега по вертикали, его героях и многом другом, передает Day.Az.

- В начале июля вы посетили Баку и тогда же объявили о проведении гонки во Flame Towers. Каковы ожидания от нее?

- Для начала хотел бы отметить, что до этого года я никогда не бывал в Азербайджане. Хотя всегда хотел посетить вашу прекрасную страну и столицу. И то что я увидел, наконец приехав сюда, произвело самое приятное впечатление. Июльский визит получился очень насыщенным и конструктивным. Интересно было пообщаться с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым, основателей клуба Triterra Руфатом Гасановым, обсудить различные совместные проекты. И тогда же было официально объявлено о том, что в сентябре во Flame Towers пройдет турнир под эгидой TWA.

Конечно же, в ожидании этого события присутствует элемент волнения, что естественно. Для всех участников гонка станет большим вызовом и наблюдать за ней будет очень интересно.

- Есть информация о том, каких звезд вертикального бега можно будет увидеть в Баку?

- Думаю, об этом будет объявлено в ближайшие дни. Знаю, что из ведущих спортменов мирового рейтинга в Баку прилетит Камилла Чоманичева. Словацкая бегунья в этом году приняла участие уже в 18-ти мероприятиях по всему миру и занимает в рейтинге пятое место. Не сомневаюсь, что новая локация определенно вызовет интерес у участников, ведь для них это возможность не только посоревноваться во Flame Towers, но и увидеть Баку, проникнуться духом города. А когда мероприятие станет традиционным, то и желающих приехать еще больше прибавиться.

- Как выглядит календарь Мирового тура, с какой интенсивностью проходят соревнования?

- Расписание достаточно плотное, как правило, каждые выходные проводится по несколько забегов. Например, в начале этого месяца были организованы турниры в Сингапуре, Индонезии, Китае и Словакии, а второй уик-энд сентября включил этапы в Японии, Австралии, Чехии, Польше, Германии и США. Как вы видите, календарь достаточно интенсивный и у спортсмены имеют богатый выбор стартов, на которых планируют выступать. Также у нашей организации есть и система начисления рейтинга, причем, не только у мужчин и женщин, но и по странам.

- Если говорить о категории сложности, то каким обозначен старт во Flame Towers?

- У каждого соревнования свой коэффициент. Он называется фактором - это числовое значение, присваиваемое забегу, которое отражает его сложность и международный статус. Этот показатель влияет на порядок начисления очков в Мировом туре. Этап в Баку обозначен фактором 60. Такой же аналог, например, имеет турнир в китайском Харбине, и ряд других стартов. Это достаточно высокий показатель.

- Вы прошли путь от участника соревнований по вертикальному бегу до главы международной организацию. Насколько помогает в работе ваш карьерный опыт?

- Да, определенно помогает. В 2013 году старт на Empire State Building оказался моим первым вертикальным забегом. И я победил в нем, даже поспорив на этот счет с друзьями! Это изменило мою жизнь, чего совершенно не ожидал. Я воспринял этот вид спорта как возможность познакомиться с замечательными людьми, соревноваться с профессионалами и даже обыгрывать! Я вступил в TWA в 2013 году с целью сделать вертикальный бег всемирным видом спорта, основанным на здоровом образе жизни. И я вижу, что он объединяет все больше людей.