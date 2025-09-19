https://news.day.az/world/1781703.html Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам Трампа, он провел "очень продуктивный" разговор с Си Цзиньпином, в ходе которого политики достигли прогресса по ряду ключевых вопросов.
