Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Трампа, он провел "очень продуктивный" разговор с Си Цзиньпином, в ходе которого политики достигли прогресса по ряду ключевых вопросов.

Американский лидер заявил, что планирует посетить Китай в начале следующего года, а визит председателя КНП в США состоится "в подходящее время".