Игрок "Карабаха" вошел в символическую сборную тура по версии УЕФА

УЕФА на официальных страницах в соцсетях представил символическую сборную первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в команду вошел полузащитник "Карабаха" Педру Бикалью.

Помимо азербайджанского клуба, в список лучших попали Жеронимо Рульи ("Марсель"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Деррик Лукаcсен ("Пафос"), Юссуфа Миокки ("Славия"), Маркус Рэшфорд ("Барселона"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Франсишку Тринкау ("Спортинг"), Маркус Тюрам ("Интер") и Харри Кейн ("Бавария").

Напомним, "Карабах" в первом туре сенсационно обыграл на выезде "Бенфику" со счетом 3:2, а Бикалью был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.