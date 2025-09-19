https://news.day.az/politics/1781708.html Президент Руанды прибыл с официальным визитом в Азербайджан 19 сентября Президент Республики Руанда Поль Кагаме прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Республики Руанда встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
