Президент Руанды прибыл с официальным визитом в Азербайджан

19 сентября Президент Республики Руанда Поль Кагаме прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Руанда встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.